Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat Bulvarı’nda seyir halinde olan Ethem Akbuyuk yönetimindeki 06 HB 2184 plakalı araç ile 06 ZB 161 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 300 metre savrulan minibüs yan yattı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucu Nail Kılıçarslan’ın camdan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Suat Şentürk ve Sıddık Kanık ise ambulanslar ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Nail Kılıçarslan’ın yakınları sinir krizi geçirirken, minibüsün şoförü Ethem Akbuyuk ise kazanın şokuyla uzun süre yerde yatan arkadaşını izledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.