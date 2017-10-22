Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik farklı adreslere operasyon düzenleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alının şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 631 gram esrar, 364 gram kenevir bitkisi, 7 adet ecstasy hap, 37 adet tabanca mermisi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 4 bin 750 TL para ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
22.10.2017 - 15:30 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa polisinin gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 7 gözaltına alındı.
Etiketler : bursa,uyuşturucu,operasyon,haberler,
513385 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513385.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER