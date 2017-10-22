Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik farklı adreslere operasyon düzenleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alının şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 631 gram esrar, 364 gram kenevir bitkisi, 7 adet ecstasy hap, 37 adet tabanca mermisi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 4 bin 750 TL para ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.