İzmir genelinde yasa dışı yollardan, Avrupa ülkelerine deniz yoluyla kaçmaya çalışan yabancı uyruklu göçmen şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bayraklı ilçesinde yapılan operasyonla 2 adet araç içerisinde, göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan B.A.(35), yabancı uyruklu M.M.(21) ve F.N.(25) ile 73 yabancı uyruklu göçmen şahıs yakaladı. Araçta yapılan aramada 43 adet can yeleği, 18 adet şambrel ve 3 adet şişirme pompası ele geçirilmiştir. B.A. ile yabancı uyruklu M.M. ve F.N. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesinde yapılan operasyonda ise 1 adet araç içerisinde, göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan C.F.(29), A.S.(31), A.A.(25) ve R.A.(37) ile 43 yabancı uyruklu göçmen şahsı yakaladı. Araçta yapılan aramada 31 adet can yeleği ele geçirildi. A.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kalırken C.F., A.A. ve R.A. ise tutuklandı.