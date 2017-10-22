Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki bir bulvarda uygulama yapan narkotik ekipleri plakası belirtilmeyen bir otomobilin sürücüsünden şüphelenerek otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü polislere Osmaniye’de bir düğünden geldiğini belirtti ancak sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, dedektör köpek "Coco" ile otomobilde arama yaptı. Aramada, dedektör köpeklerin koku almaması için isot ve tereyağına sarılarak paketlenmiş 35 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinde “Beni yaktılar, kandırdılar” sözleriyle uyuşturucu maddeleri taşıdığını kabul etti. Zanlı daha sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.