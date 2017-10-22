Olay, dün akşam saatlerinde Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatan hastaların servisinde görevli erkek hemşire Abdulaziz Bilik, yüksek ses geldiği için girdiği odada kendi aralarında tartışan hasta yakınlarını uyardı. Bu sırada Bilik ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında odada yatan çocuk hastanın dayısı olduğu belirtilen A.T., cebindeki anahtarlığı avuçlayıp görevli Abdulaziz Bilik'e yumruk attı. Görevlileri tarafından ayrılan taraflardan erkek hemşier Abdulaziz Bilik'in yapılan muayenesinde burnunun kırıldığı belirlendi. Derisinin de soyulduğu burnuna 8 dikiş açılan Abdulaziz Bilik, iş göremez raporu alarak hasta yakını A.T.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine hasta yakını A.T., polis tarafından gözaltına alındı.
Hasta yakını, erkek hemşirenin burnunu kırdı
22.10.2017 - 17:56 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştığı hasta yakını A.T.'nin, elindeki anahtarla yüzüne yumruk attığı erkek hemşire 28 yaşındaki Abdulaziz Bilik'in burnu kırıldı.
Etiketler : hemşire,dayak,hasta yakını,Gaziantep,
513421 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513421.aspx
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