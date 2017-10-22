Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatan hastaların servisinde görevli erkek hemşire Abdulaziz Bilik, yüksek ses geldiği için girdiği odada kendi aralarında tartışan hasta yakınlarını uyardı. Bu sırada Bilik ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında odada yatan çocuk hastanın dayısı olduğu belirtilen A.T., cebindeki anahtarlığı avuçlayıp görevli Abdulaziz Bilik'e yumruk attı. Görevlileri tarafından ayrılan taraflardan erkek hemşier Abdulaziz Bilik'in yapılan muayenesinde burnunun kırıldığı belirlendi. Derisinin de soyulduğu burnuna 8 dikiş açılan Abdulaziz Bilik, iş göremez raporu alarak hasta yakını A.T.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine hasta yakını A.T., polis tarafından gözaltına alındı.