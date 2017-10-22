Kaza akşam saatlerinde Ovacık-Sultanhisar Malgacemir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada kestane toplayan kişileri taşıyan ve henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç, yayladan inerken yolda virajı alamayarak yaklaşık 80 metre uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Sultanhisar Malgaçemir köyünden oldukları öğrenilen kestane işçilerini dereden çıkarmak için çalışma başlatıldı.
Aydın'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
22.10.2017 - 20:20 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Sultanhisar ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan Ovacık yaylasından kestane işçiliğinden dönen kişileri taşıyan bir araç, virajı alamayarak uçurumdan yuvarlandı. Kazada ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aydın,kaza,izmir,
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