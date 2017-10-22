Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza akşam saatlerinde Ovacık-Sultanhisar Malgacemir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada kestane toplayan kişileri taşıyan ve henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç, yayladan inerken yolda virajı alamayarak yaklaşık 80 metre uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Sultanhisar Malgaçemir köyünden oldukları öğrenilen kestane işçilerini dereden çıkarmak için çalışma başlatıldı.