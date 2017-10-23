Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran uyruklu Hojjat Sarouneh (32) idaresindeki İran plakalı alüminyum beton kalıp yüklü tır, Ağrı-İran karayolu Diyadin ilçesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Şoför Sarouneh'in yaralandığı kazada, tırın dorsesindeki alüminyum beton kalıpları karayoluna saçıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyadin Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan şoför Sarouneh, sevk edildiği Ağrı Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yaklaşık 2 saat kapanan Ağrı-İran karayolu, beton kalıplarının vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.