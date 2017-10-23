Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 P 2888 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi Selamiçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Araç daha sonra çöp konteynerine ardından bir bina önündeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki bir kişi ve 2 yaya sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bağdat Caddesi'nde bir araç yayalara çarptı: 4 yaralı
23.10.2017 - 02:01 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 02:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 P 2888 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi Selamiçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Araç daha sonra çöp konteynerine ardından bir bina önündeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Etiketler : bağdat caddesi,kaza,
513492 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513492.aspx
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