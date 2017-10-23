Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’da 23 Ekim 2011’de 604 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanması ve binlerce binanın ağır hasar görmesiyle sonuçlanan 7,2 büyüklüğündeki depremin izleri silindi. Merkez üssü Tabanlı köyü olan, Van ve Erciş ilçesi ile birçok köyde yıkıma sebep olan depremin ardından geçen 6 senelik sürede âdeta şehir yeniden inşa edildi. O günden bu yana depreme dayanıklı konutlar, modern yaşama alanları, sosyal tesislerin yapıldığı Van, ekonomisi ve turizmi gelişen bir şehir olmaya başladı. Yıkılan bin 91 derslik yerine devletin kaynakları ve hayırseverler tarafından 2 bin 600’ün üzerinde yeni derslik inşa edilerek eğitime kazandırıldı. Depremden hemen sonra hükûmetin âdeta şehre çıkarma yaptığını dile getiren Van Valisi Murat Zorluoğlu, böyle bir çalışmanın dünya üzerinde başka bir misalinin olmadığını söyledi. Depremin yıl dönümü dolayısıyla hüzünlü olduklarını dile getiren Vali Zorluoğlu “Depremin etkileri çok büyük oranda minimize edildi. Artık felaketin izleri kalmadı” ifadelerini kullandı.