Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Bursa: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26