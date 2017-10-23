Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 22 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 28 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 24 
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26 