Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Bursa: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 28
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 24
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26
Bugün hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
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