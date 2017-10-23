Alınan bilgiye göre, kaza, Cemalpaşa Mahallesi Sumbas yolu üzerinde meydana geldi. İsmail Korkmaz'ın (18) kullandığı 80 KV 573 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Korkmaz ağır yaralandı. Ambulansla önce Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürülen Korkmaz, hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'e sevk edildi. Korkmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü
23.10.2017 - 09:19 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kaza, Cemalpaşa Mahallesi Sumbas yolu üzerinde meydana geldi. İsmail Korkmaz'ın (18) kullandığı 80 KV 573 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Korkmaz ağır yaralandı. Ambulansla önce Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürülen Korkmaz, hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'e sevk edildi. Korkmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Etiketler : Osmaniye,kaza,yaşam haberleri,
513549 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513549.aspx
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