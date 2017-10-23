Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kaza, Cemalpaşa Mahallesi Sumbas yolu üzerinde meydana geldi. İsmail Korkmaz'ın (18) kullandığı 80 KV 573 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Korkmaz ağır yaralandı. Ambulansla önce Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürülen Korkmaz, hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'e sevk edildi. Korkmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.