Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine ait bir depoda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler kısa sürede söndürüldü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman’da iş yeri deposunda korkutan yangın
23.10.2017 - 10:40 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da faaliyet gösteren bir iş yerine ait depoda bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.
Etiketler : adıyaman,yangın,
513579 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513579.aspx
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