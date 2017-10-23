Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine ait bir depoda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler kısa sürede söndürüldü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.