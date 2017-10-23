Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oto  galericilik yapan Mehmet Karabulut kendi kullandığı 27 EA 459 plakalı lüks  Otomobili, Gaziantep'teki sanayiye tamir için gönderdi. Tamirhanedeki otomobili  İ.A. (32) silahla gasbetti.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Oto Hırsızlık  ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda olayın zanlısı olduğu belirlenip  yakalanan İ.A'nın ifadesinden yola çıkan ekipler, gasp olayıyla ilgili 2 kişiyi  daha gözaltına aldı.

Ekipler, gasbedilen otomobilin gövdesi ve büyük parçalarını Dumlupınar  Mahallesi'nde bir iş yerinde parçalanmış halde bulurken, otomobil hırsızlığıyla  ilgili A.Ç'yi gözaltına aldı.Araştırmalar sonucu otomobilin diğer bütün parçalarını ise Emek  Mahallesi'nde bir garajda ele geçiren ekipler, zanlılardan M.A'yı (30) da burada  gözaltına aldı.Garajdaki otomobil parçaları polis ekiplerince bir kamyonete  yüklenerek sahibine teslim edilirken, zanlılar M.A. ve A.Ç'nin emniyetteki  işlemleri sürüyor.Otomobili gasbeden ve parçalamak üzere M.A ve A.Ç'ye sattığı öğrenilen  İ.A, geçen hafta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.