Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kırıkhan ilçesi sınırında Suriye’den Türkiye’ye kaçak olarak geçmeye çalışan Suriye uyruklu İsmet A.'yı (29) yakaladı. İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’na götürülen İsmet A.’nın terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu belirlendi. İfadesi alınan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.