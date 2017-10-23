Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kırıkhan ilçesi sınırında Suriye’den Türkiye’ye kaçak olarak geçmeye çalışan Suriye uyruklu İsmet A.'yı (29) yakaladı. İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’na götürülen İsmet A.’nın terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu belirlendi. İfadesi alınan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.