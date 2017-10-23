Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kırıkhan ilçesi sınırında Suriye’den Türkiye’ye kaçak olarak geçmeye çalışan Suriye uyruklu İsmet A.'yı (29) yakaladı. İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’na götürülen İsmet A.’nın terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu belirlendi. İfadesi alınan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.
Türkiye’ye girmeye çalışan PKK’lı sınırda yakalandı
23.10.2017 - 11:51 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan PKK’lı yakalandı.
Etiketler : Hatay,Suriye,PKK,
513602 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513602.aspx
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