Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programın amacı doğrultusunda “İmam hatip ortaokulu ve lisesi” öğretmenlerine gönüllü eğitim programı verilerek iyiliği genç yüreklere anlatması sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Deniz Feneri Derneği ve İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) işbirliği ile “İyilik okulu projesi” Maltepe’de bulunan Şehit Mustafa Kaymakçı İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen tören ile tanıtıldı.Törene Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz , Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz, ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu ve çok sayıda imam hatip lisesi öğretmenleri katıldı. Proje kapsamında İmam Hatip Ortaokulu ve Liselerinden 161 öğretmene Gönüllülük Eğitimi verildi.





Verilen eğitimin sonunda sertifikalarını alacak olan öğretmenler, okullarında bulunan öğrencilerine İyilik Okulu projesinin amacı ve iyiliğe dair temel kavramları gençlere anlatarak farkındalık oluşturacak.Protokol konuşmaları ile başlayan tören İyilik Okulu Projesi’nin tanıtım filmi ile devam etti. Ardından esprili sunumuyla Eğitimci Prof Dr. Aytaç Açıkalın’ın verdiği seminer ile devam edildi.





“Amacımız daha ilkokulda yaşayarak iyilik edinmek”



Deniz Feneri Derneği’nin 2014 yılında başlattığı İyilik Okulu Projesi’nin gelişerek devam ettiğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, “ Milli Eğitim Bakanlığımız ile başlayan bu proje ÖNDER ve Deniz Feneri Derneğinin katkıları ile daha da büyümüş olacak. Amacımız daha ilkokulda yaşayarak iyilik edinmek, iyilik faaliyetlerinin içinde olmak ve iyiliği arttırmak.





“Hemen iyilik kervanına katılmış oldular”



Çocukların yardımlaşma ve iyilik duygularını harekete geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz, “ Bu proje sadece çocuklara iyiliğin anlatılması ile kalmayacak. Okullarda iyilik takımları kurulup kendi ürettikleri iyilik projelerini oluşturacaklar. ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu’da kısaca projenin öneminden bahsederek katılımcılara başarılar diledi.Program toplu hatıra fotoğrafı çekinmeleri ile son buldu.