Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezindeki bir mermer işleme tesisinde meydana geldi. Çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle ayaklarına mermer düşen Selahattin Ç. ve Yusuf K. hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Selahattin Ç.’nin sol, Yusuf K.’nın ise sağ ayağından yaralandıkları ve hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri ifade edildi.
Afyonkarahisar’da iş kazası
23.10.2017 - 12:25 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da çalıştıkları mermer tesisinde ayaklarına mermer düşen 2 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler : Afyonkarahisar,
513614 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513614.aspx
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