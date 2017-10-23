Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezindeki bir mermer işleme tesisinde meydana geldi. Çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle ayaklarına mermer düşen Selahattin Ç. ve Yusuf K. hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Selahattin Ç.’nin sol, Yusuf K.’nın ise sağ ayağından yaralandıkları ve hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri ifade edildi.