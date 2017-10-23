Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki Çavdar Apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, H.T. (45) isimli şahıs, tek başına yaşayan Hatice Dinç’in (52) evinin zilini çalarak su istedi. Dinç, su getirmek için döndüğünde H.T. kadının kafasına arkadan vurarak darp etti. Yere düşen kadını daha sonra sırtından bıçaklayan şüpheli H.T. olay yerinden kaçtı. Yaralı Hatice Dinç kendi imkanlarıyla evden dışarı çıkarak yardım istedi. Yaralı kadını gören komşuları 112 Acil Servisi aradı. Yaralanan Hatice Dinç sırtına saplanmış bıçakla kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisindeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.Şüpheli H.T. ise Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucu yakalandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.