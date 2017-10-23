Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Huzeyfe Kahel idaresindeki elektrikli bisiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Yücel'e çarptı. Kazada Huzeyfe Kahel ile Osman Yücel yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Osman Yücel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.