Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma gibi 7 ayrı arama kaydı bulunan, ayrıca hırsızlık suçundan hükümlüyken Burdur Açık Cezaevinden firar ettiği belirtilen R.D., jandarma ve emniyet ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, Söke Jandarma Komutanlığı ekipleri R.D.’nin Ağaçlı Mahallesi'ne geleceği ve aracında yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah olabileceği duyumu üzerine harekete geçti. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jasat ve Asayiş Timleri ile birlikte yapılan araştırmalar esnasında, şahsın Söke’nin Yenikent Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne verilen bilginin ardından ortak çalışma başlatıldı. Ekipler, ‘dur’ ihtarına uymayan R.D.’yi kovalamaya başladı. Şahıs aracını terk ederek kaçmaya devam etti. Şüpheli evlerin çatısına çıktı. Dengesini kaybeden şahıs yere düşerken, güvenlik güçlerince önce hastaneye götürülüp tedavisinin ardından gözaltına alındı.



Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada bir adet 7,65 çapında menşei belli olmayan tabanca, bir adet tabancaya takılı şarjör, 7 adet mermi, 27 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu madde ve 2 bin 615 TL (uyuşturucu madde satışında elde ettiği değerlendirilen) para ele geçirildi.