Balıkesir'de terör operasyonu.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Jandarma ve polis ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütünü öven ve propagandasını yapan kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Altıeylül, Ayvalık ve burhaniye'de 3, Edremit ilçesinde de 4 kişi yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Balıkesir'deki terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
23.10.2017 - 18:16 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de, PKK/KCK bölücü terör örgütünü sosyal paylaşım siteleri üzerinden övüp, propagandasını yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'de terör operasyonu.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Jandarma ve polis ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütünü öven ve propagandasını yapan kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Altıeylül, Ayvalık ve burhaniye'de 3, Edremit ilçesinde de 4 kişi yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler : balıkesir,fetö,haberler,gözaltı,
513708 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513708.aspx
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