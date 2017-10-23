Balıkesir'de terör operasyonu.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet  Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Jandarma ve polis ekipleri,  sosyal medya üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütünü öven ve propagandasını yapan  kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Altıeylül, Ayvalık ve burhaniye'de 3, Edremit  ilçesinde de 4 kişi yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin daha  yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 