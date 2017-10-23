Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Suruç’ta pamuk topladıktan sonra akşam Şanlıurfa’ya dönen Suriyeli tarım işçilerinin içinde bulunduğu 44 FZ 728 plakalı minibüs, yoldan çıkarak yan yattı. Kazada minibüste bulunan 9 Suriyeli tarım işçisi ile sürücü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.