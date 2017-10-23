Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, saat 16.00 sıralarında yerleşim yerine inen zehirli yılan ihbarı aldı. Ekip aracıyla Dr. Veysel Atasoy Caddesi mevkisine gelen ekipler, apartmanın önündeki zehirli yılanı bulunduğu yerden alarak yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ırmağa bıraktı. Vatandaşlar yılanın bölgeden uzaklaştırılması ile derin bir nefes aldı.