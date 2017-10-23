Edinilen bilgiye göre, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, saat 16.00 sıralarında yerleşim yerine inen zehirli yılan ihbarı aldı. Ekip aracıyla Dr. Veysel Atasoy Caddesi mevkisine gelen ekipler, apartmanın önündeki zehirli yılanı bulunduğu yerden alarak yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ırmağa bıraktı. Vatandaşlar yılanın bölgeden uzaklaştırılması ile derin bir nefes aldı.
Zehirli yılan vatandaşları korkutunca devreye itfaiye girdi
23.10.2017 - 19:58 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir apartmanın önünde görülen zehirli yılan vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri, kısa süren operasyonla yılanı yerleşim yerinden uzaklaştırdı.
Etiketler : zonguldak,itfaiye,yılan,
513728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513728.aspx
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