Ataşehir'deki Atatürk Bulvarı'nın 29 Ekim Cumhuriyet  Bayramı provaları nedeniyle yarın çift yönlü araç trafiğine kapatılacağı  bildirildi. 
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde  yarın yapılacak prova ve 29 Ekim’de yapılacak törenler nedeniyle caddenin, saat  09.00’dan itibaren, etkinlik bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacağı  bildirildi.
Açıklamada, vatandaşların kullanacakları alternatif güzergahlar ise  Vedat Günyol Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Ahmet Yesevi Caddesi ve Ihlamur Sokak  olarak belirtildi.