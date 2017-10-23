Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Odunpazarı ilçesi Karahöyük Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine 1. derece arkeolojik sit alanı olan höyüğe gittiğinde F.K., S.T., A.U., G.Y. ve İ.P.’yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Höyüğün 5 metre derinliğinde, 7 metre genişliğinde kazıldığı ve herhangi bir kültür ve tabiat varlığının çıkartılmadığı görüldü. 5 kişi gözaltına alınırken, el konulan kullanılan çekici, römork ile ekskavatör bir otoparka teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.