Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 çocuk yaralandı. Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde, Metin Şenol yönetimindeki 25 FZ 774 plakalı hafif ticari araç, Sakaltutan mevkisinde başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Berken Bengi (7), Zeynep Ege (4) ve Muhammet Onur Şenol (2) yaralandı. Yaralı çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.