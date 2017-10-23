Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 çocuk yaralandı. Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde, Metin Şenol yönetimindeki 25 FZ 774 plakalı hafif ticari araç, Sakaltutan mevkisinde başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Berken Bengi (7), Zeynep Ege (4) ve Muhammet Onur Şenol (2) yaralandı. Yaralı çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Erzincan'daki kazada 3 çocuk yaralandı
23.10.2017 - 21:32 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.
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513741 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513741.aspx
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