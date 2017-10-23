Şanlıurfa'da 20 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, düzenlenen operasyonla yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, 25 Nisan 1997 tarihinde işlenen cinayetin firari zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdüren Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda, cinayet zanlısı M.C.Y. (45) gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının yapılan detaylı incelemesi ve parmak izi taramasında, üzerindeki kimliğin sahte olduğu ve 20 yıl önce işlenen cinayetin zanlı olarak arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.C.Y, "adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Cinayet zanlısı 20 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
23.10.2017 - 21:45 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 21:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da 20 yıl sonra sahte kimlikle yakalanan cinayet zanlısının gerçek kimliği, parmak izi taramasıyla belirlendi.
Etiketler : şanlıurfa,cinayet,firari,yakalandı,
513743 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513743.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER