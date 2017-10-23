Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mert Durukan (19), yakınları tarafından yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin öldüğünü belirledi. Savcının incelemesi sonrasında Durukan'ın cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.