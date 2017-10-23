Olay, Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi'nde bir ikamette akşam saatlerinde yaşandı. 6 haftalık hamile Gizem Y. (20) ile eşi Cihat Y., boşanma konusundan dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile boşanmak isteyen eşini 10 yerinden bıçaklayan Cihat Y., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Cihat Y., yakalanarak gözaltına alındı.
6 aylık hamile olan karısını 10 yerinden bıçakladı
23.10.2017 - 22:26 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu 6 aylık hamile eşini 10 yerinden bıçakladı.
Etiketler : eskişehir,kadına şiddet,hamile,koca,haberler,
513748 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513748.aspx
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