Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandığı tespit edilen farklı meslek gruplarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan biri sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
Gaziantep'te ByLock kullanan 1 kişi tutuklandı
23.10.2017 - 22:52 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Etiketler : gaziantep,fetö,bylock,
513751 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513751.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER