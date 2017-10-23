Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandığı tespit edilen farklı meslek gruplarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan biri sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.