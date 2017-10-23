İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına  alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye  sevk edildi. Şüphelilerden aralarında HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı'nın  da bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından diğerleri  de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması  kapsamında 20 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş 11  zanlı gözaltına alınmıştı.