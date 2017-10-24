Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, muhtemel bir afet anında devreye sokulması için 4 ayrı ekip kurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi ile; afet bölgesinde halkın moralini kuvvetlendirmek, birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmak adına olay mahallinde vaaz, hutbe ve konferanslar düzenleyen irşat ekibi oluşturuldu. Buna göre, afete maruz kalarak hayatını kaybeden vatandaşların yıkanarak kefenlenmesini ise yıkama ekibi üstlenecek. Cenazelerin defin işlerini usulüne uygun olarak yürütmek üzere ise defin ekibi hayata geçirildi. Afet bölgesinde ihtiyaç duyulacak personelin iaşesinin zamanında ve sağlık şartlarına uygun olarak sağlamak, gerek duyulan eşya ve malzemelerin tespitini yaparak temin eden de malzeme ekibi kuruldu.