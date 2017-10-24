Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Türklerin yüzde 80’i Giresun’un Yağlıdere ilçesi nüfusuna kayıtlı. Peki, 16 bin 219 kişinin yaşadığı ilçenin nüfusunun 1,5 katı kadar vatandaşı ABD’ye nasıl göç etti? İşte o film gibi göç hikâyesi:

30 Ocak 1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesine ilişkin Sözleşme ve Protokol” anlaşması imzalanır. Bununla beraber Doğu Karadeniz’den Yunan topraklarına göç başlar. Ancak birkaç aile doğduğu toprakları bırakmak istemez. Evini terk etmek istemeyenlerin arasında Çağlayan köyünde oturan Lefter’in ailesi de bulunur. 1930’a gelindiğinde ise aile göç etme kararı alır. Hazırlıklara başladıkları sırada Lefter ilk önce dedesini, sonra annesini kaybeder. Baba ise, önceden düzen kurmak için yaya olarak Yunanistan’a doğru yola çıkar. Sivas Şusehri’ne geldiğinde ise hastalanıp vefat eder. Küçük yaşta yetim kalan Lefter ile kız kardeşine köylüler sahip çıkar. İki kardeş 18 yaşını geçtikten sonra akrabalarını bulmak için yollara düşer. Kardeşler gemiyle İstanbul’a, oradan trenle Yunanistan’a, bir süre sonra da gemiyle Amerika’ya göç eder. Kendisine bakan yaşlı kadını hiç unutamayan Lefter, 1963’te köyüne geri döner. Kadının öldüğünü öğrenen Lefter, Amerika’ya giderken yanında ilçede terzilik yapan İzzet Aydın’ı da götürür. Böylelikle 1969’da ilk Yağlıdereli ABD topraklarına ayak basar. 1985’de ise okyanus ötesine göç dalgası başlar. Şu an itibarıyla ABD’de 20 bini aşkın Yağlıdereli yaşar.

Amerika’yı Giresunlular’a tanıtanın Lefter olduğunu kaydeden köy sakinlerinden Mehmet Önal “Lefter’in sayesinde Yağlıdereliler ABD’ye gitti ve gerçekten iyi bir dostluk kurdu” diye konuştu.