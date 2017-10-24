Marmara ve Ege bölgesinde etkili olacağı bildirilen yağışlı hava sabah saatlerinde kendini gösterdi. Didim’de sabah etkili olan yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Didim’de lodosla birlikte etkili olan yağış nedeniyle cadde ve bulvarlar sular altında kalırken kent merkezinde dereleri andıran görüntüler ortaya çıktı. Sabah iş yerlerine gidecek olan vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşadı.
Altınkum da ise lodos sebebiyle deniz köpürürken, rüzgarın ve yağmurun etkisiyle dalgalar kıyıları dövdü. Olumsuz hava koşullarının yarında sürmesi bekleniyor.
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
24.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydının Didim İlçesinden sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, lodosun da etkisiyle deniz taştı.
Marmara ve Ege bölgesinde etkili olacağı bildirilen yağışlı hava sabah saatlerinde kendini gösterdi. Didim’de sabah etkili olan yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Didim’de lodosla birlikte etkili olan yağış nedeniyle cadde ve bulvarlar sular altında kalırken kent merkezinde dereleri andıran görüntüler ortaya çıktı. Sabah iş yerlerine gidecek olan vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşadı.
Etiketler : Sağanak yağış,didim,
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