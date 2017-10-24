Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlarda 2006 yılında başlatılan "Büyük Etoburların Araştırılması" projesi çerçevesinde, dernek uzmanlarınca ilçenin Komdere, Suludere, Cıbıltepe, Acısu, Handere ve Allahuekber Dağları Milli Park ormanlık alanındaki farklı yerlere, değişik ebat ve özelliklere sahip 35 fotokapan yerleştirildi.

Söz konusu fotokapanlarla çekilmiş bazı fotoğraf ve videolara bozayılar, kurt sürüleri, Kafkas vaşağı, domuz, karaca gibi yaban hayvanların yanı sıra at ve eşekleriyle dolaşan vatandaşların da ilginç görüntüleri yansıdı.

Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi de olan KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KuzeyDoğa Derneği, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Kafkas, Utah ve Boğaziçi üniversiteleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle bölgede yaşayan bazı yabani hayvanların fotokapanlarla görüntülendiğini söyledi.

Şekercioğlu, yaban hayatının araştırılması konusunda çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü anlatarak, projeyle bölgenin yaban hayatının görüntülenmesi, araştırılması ve korunması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra yaban hayatı-insan çatışmalarının araştırılıp azaltılmasının amaçlandığını ifade etti.

"Kafkas vaşağı" ilk kez görüntülendi

KuzeyDoğa Derneği olarak yaptıkları fotokapan araştırmalarıyla Kars ve Iğdır'ın yaban hayatını belgelediklerini belirten Şekercioğlu, "Özellikle Sarıkamış Ormanı-Allahuekber Dağları Milli Parkı'nda elde ettiğimiz yaklaşık 30 bin kare fotoğraf ve videolar, bölgenin büyük yaban hayatı zenginliğini ortaya koydu." diye konuştu.

Şekercioğlu, önemli çalışmalara imza attıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaban hayatının korunmasının önemi derneğimizin önerisiyle ortaya çıkmıştır. Araştırmalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığının hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridoru projesine olan ihtiyacı göstermiştir. Derneğimizin bilimsel araştırmaları, bölgenin Kafkas vaşağının yaşama ve üreme alanı olduğunu da ilk kez göstermiştir."