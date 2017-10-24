Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bademlik Mahallesi Erikci Caddesi'nde yaralı bir kişinin kaldırımda yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilen Ozan Uyanık'ı (27) Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunduğu tespit edilen Uyanık, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde araştırma yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Uyanık'ın nasıl yaralandığının belirlenmesi için çalışma başlattı.