Alınan bilgiye göre, Bademlik Mahallesi Erikci Caddesi'nde yaralı bir kişinin kaldırımda yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilen Ozan Uyanık'ı (27) Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunduğu tespit edilen Uyanık, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinde araştırma yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Uyanık'ın nasıl yaralandığının belirlenmesi için çalışma başlattı.
Boğazı kesilen genç kaldırımda bulundu
24.10.2017 - 16:01 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nde boğazı kesilmiş halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bademlik Mahallesi Erikci Caddesi'nde yaralı bir kişinin kaldırımda yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kırklareli,
513987 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513987.aspx
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