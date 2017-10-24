Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir.

PERŞEMBE GÜNÜ SABAH ETKİSİNİ KAYBEDECEK



Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.