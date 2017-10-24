İzmit Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'ta bir eve giren 2 kadın ziynet eşyaları çaldı. Apartman sakinleri, 2 kadının apartmandan çıkarken görünce şüphelenerek polisi aradı.
KIZ YAKALANDI
Olay yerine gelen polis, hırsızların eşkallerini belirledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, İstanbul'dan İzmit'e gelerek hırsızlık yapan 2 kadından 27 yaşındaki R.S'yi Derince ilçesinde yakaladı.
ANNE ARANIYOR
Hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan R.S. adliyeye sevk edildi. Polis, R.S. ile birlikte hırsızlık yapan annesi A.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.