Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik'te bugün öğleden sonra meydana gelen olayda uygulama yapan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüphelendikleri bir yayaya dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şüpheli şahıs bir anda koşmaya başladı. Bunun üzerine polis ve şüpheli şahıs arasında film gibi bir kovalamaca yaşandı.

ÖNCE UYARI ATEŞİ AÇILDI

Kaçan şüpheliyi kovalamaya başlayan polis ekipleri önce seslenerek "dur" ihtarında bulundu. Şüpheli şahsın ihtara aldırmadan kaçmaya devam etmesi üzerine polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Şüpheli şahıs uyarı ateşine de aldırış etmeden kaçmaya devam etti. Yaşanan film gibi kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, Pendik İDO iskelesi önünde dur ihtarına uymadığı için ayağından vurularak yakalandı.

Daha sonra, şüpheli şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, şüphelinin isminin Kenan Öztürk olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Firari şahsın tedavisinin ardından Maltepe cezaevine geri gönderileceği bildirildi.