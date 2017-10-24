Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Edirne'de Menzilahır Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 yıl önce Uğur Dalbüken, mahallede çıkan tartışmada Aydoğan Mermi'yi tüfekle öldürünce, iki aile arasında husumet oluştu.

Bugün mahallede Dalbüken'in yeğeni U.B. ile öldürülen Aydoğan Mermi'nin oğlu Erkan Mermi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, araya giren mahalle sakinleri tarafından büyümeden sonlandırıldı.

KURTARILAMADI



Kavganın ardından evlerine giden U.B., pompalı tüfeği alarak geri döndü, Erkan Mermi'yi ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Erkan Mermi, ağır yaralandı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mermi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası kaçan U.B.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. U.B.'nin cinayette kullandığı tüfeğin ise çalıntı olduğu belirlendi.