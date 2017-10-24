Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen sağanak yağmurun Perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden yer yer 30 ila 60 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor. Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer, bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor.