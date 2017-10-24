Kaza, Dargeçit-Midyat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Midyat istikametine seyir halinde bulunan 47 D 3130 plakalı yolcu minibüsü, arka lastiğinin patlaması sonucu yan yattı. Kazada, minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Lastiği patlayan minibüs yan yattı, çok sayıda yaralı var
24.10.2017 - 18:00 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Dargeçit ilçesinde seyir halindeki minibüsün arka lastiğinin patlayarak yan yatması sonucu 14 yolcu hafif yaralandı.
Etiketler : mardin,mardin kaza,trafik kazası,haberler,
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