Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Dargeçit-Midyat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Midyat istikametine seyir halinde bulunan 47 D 3130 plakalı yolcu minibüsü, arka lastiğinin patlaması sonucu yan yattı. Kazada, minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.