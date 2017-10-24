Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Mahallesi’nde bir çöp konteynırının içinden gelen sinyal sesi sokak sakinlerini tedirgin etti. 155 hattına düşen ihbar üzerine olay yerine giden polis, çöp konteynırı içinden gelen sesin nerede olduğunu araştırdı. Sesin geldiği noktayı bulan ekipler, tedbirli bir şekilde çöp poşetini aldı. Sokak sakinlerini tedirgin eden sesin çıktığı poşeti dikkatlice açan polis, oyuncak telefonla karşılaştı. Sesin arızalı oyuncak bir telefondan geldiğini gören vatandaşlar derin bir nefes aldı.

