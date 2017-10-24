Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çat Vadisinde bulunan Tekinsoylar Konağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tarihi konağın bazı kısımlarının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına Çamlıhemşin Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevre beldelerdeki itfaiye ekiplerinin de müdahale etmesine rağmen kontrol altına alınamayan yangın sonucu tarihi konak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi
24.10.2017 - 18:51 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : rize,çamlıhemşin,
514024 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514024.aspx
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