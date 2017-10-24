Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çat Vadisinde bulunan Tekinsoylar Konağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tarihi konağın bazı kısımlarının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına Çamlıhemşin Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevre beldelerdeki itfaiye ekiplerinin de müdahale etmesine rağmen kontrol altına alınamayan yangın sonucu tarihi konak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.