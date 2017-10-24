Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Cem Demihan, bugün kavga ettiği R.L.'nin evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma yeniden kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.L., mutfaktan aldığı bıçakla Demirhan’ı göğsünden bıçakladı. Demirhan’ın yaralı halde otomobiline binmeye çalıştığını gören çevredekiler, durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Cem Demirhan, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Demirhan, buradaki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan R.L., polis tarafından kısa sürede yakalanarak göz altına alındı.