Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rüzgârın etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa’da hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, görüş mesafesini de düşürdü. Toz bulutunun gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.