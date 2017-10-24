Rüzgârın etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa’da hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, görüş mesafesini de düşürdü. Toz bulutunun gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Şanlıurfa toz bulutuna teslim oldu
24.10.2017 - 19:34 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’da hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : şanlıurfa,haberler,toz bulutu,urfa haberleri,
514030 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514030.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER