Rüzgârın etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa’da hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, görüş mesafesini de düşürdü. Toz bulutunun gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.