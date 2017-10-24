Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Çarşamba Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Halis I.(41) her iki bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Halis I., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Halis I. Samsun'daki hastanenin ortopedi servisinde tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı E.Y.'nin düzenlediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.