Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan G. idaresindeki 38 YS 330 plakalı otomobil ile İmdat C. yönetimindeki 80 AH 784 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki aracın şoförü ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.