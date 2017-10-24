Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock'u kullandıkları ileri sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin ikamet ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Denizli'deki FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
24.10.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmasında düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
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