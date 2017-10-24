Geçen cumartesi sabahı Tuzcumurat Mahallesi’nde zeytin toplamaya giden işçiler, tarla kenarında, kafası bedeninden kesilerek ayrılmış, kalp ve ciğerleri olmayan bir erkek cesedi bulmuştu. Polis, cesedin Balıkesir'de ikamet eden 30 yaşındaki Ali Gömeç’e ait olduğunu tespit etti. Vahşi cinayetle ilgili Sezgin K. (32) ve Fatih Ö. (31) gözaltına alındı. Firar eden Sezgin'in K'nin kardeşi Sezer K. (33) de Balıkesir'de saklandığı evde yakalandı. İnşaat işçisi şüphelilerin bir şey hatırlamadıkları, aşırı uyuşturucudan ne yaptıklarını bilmedikleri ileri sürüldü. Sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Balıkesir'deki kesik baş cinayetinde son dakika gelişmesi!
24.10.2017 - 21:04 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, kafası kesilmiş, kalp ve ciğerleri olmayan cesetle ilgili gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Etiketler : balıkesir,cinayet,haberler,zeytinlik,haberler,
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