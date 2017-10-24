Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde M.A. isimli bir şahsın aracında tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Şanlıurfa-Suruç karayolunda jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde M.A. isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Aramada aracın bagaj bölümünde poşetler içerisinde 2 bin 315 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eserler Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken zanlı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.